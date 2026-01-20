صفاقس: تعليق الدروس اليوم بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية

في إطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية،وتواصل تهاطل لكميات هامّة من الأمطار بالجهة انعقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة صباحا تحت إشراف السيد محمد الحجري والي صفاقس.

هذا وقد قررت اللجنة الجهوية تعليق الدروس ، كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، بالنسبة للمؤسسات تعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والعالي ومؤسسات التكوين المهني، مع تفعيل اللجان المحلية وهي في حالة إنعقاد دائم وتركيز خلية يقظة تضم كافة الأطراف المعنية.

هذا، وتبقى اللجنة الجهوية في حالة انعقاد مع إمكانية اتخاذ اجراءات أخرى حسب تطور الوضعية.

كما تدعو اللجنة كافة متساكني الجهة لملازمة الحذر والى عدم تعريض انفسهم للمخاطر التي يمكن ان تنجم عن التقلبات المناخية.

