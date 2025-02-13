صفاقس: حادث مرور بين شاحنة محملة بقوارير غاز وسيارة خفيفة

جد صباح اليوم الخميس، حادث مرور على الطريق الوطنية رقم 1، على بعد 3 كلم من معتمدية الصخيرة التابعة لولاية صفاقس، في إتجاه قابس، بين شاحنة ثقيلة محملة بقوارير غاز وسيارة خفيفة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وصفت حالة احدهم بالخطيرة.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، زياد الزديري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم نقل المصابين الأربعة الذين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بإعتباره أصيب على مستوى الحوض، على متن سيارات إسعاف تابعة للصحة العمومية إلى مستشفى الصخيرة، في إنتظار تشخيص إصاباتهم ومعرفة إن كانت تستوجب نقلهم للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. واضاف أنه تم أيضا تسخير شاحنتي نجدة بالطرقات وشاحنة إطفاء من قبل الحماية المدنية، من باب الحراسة الوقائية، بالاضافة الى آلة « تراكس » لإزاحة الشاحنة الثقيلة من الطريق العام.

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