صفاقس: حالة مصابي حادث سقوط سور المعهد الثانوي بالمزونة مستقرة

أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، أن حالة المصابين الإثنين في حادث سقوط سور المعهد الثانوي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، اللذين تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، مستقرة

وأوضح في تصريح أدلى به مساء الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن « المصاب الأول الذي كانت حالته حرجة عند قدومه للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، مما استوجب تدخلا سريعا، وإخضاعه لعملية جراحية لإيقاف النزيف على مستوى البطن،وكللت بالنجاح، وحالته مستقرة في إنتظار خضوعه لعملية جراحية ثانية على مستوى الرجل.

وبالنسبة للمصاب الثاني، أكد المصدر الطبي ذاته، أن « حالته مستقرة ايضا، خاصة وان إصابته على مستوى الرأس لا تشكل أية خطورة، وليس هناك كسور ، مشيرا إلى أنه « سيجري عملية جراحية هذه الليلة بسبب وجود كسر على مستوى اليد.

وأدى انهيار جزء من جدار متداع للسقوط تابع لمعهد الثانوي المزونة يوم أمس الاثنين إلى وفاة 3 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، كما أصيب شخصان بإصابات متفاوتة تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.

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