صفاقس: حجز حوالي 11 طن من مادة القمح سُرقت من داخل إحدى الموانئ التجارية

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس يوم الأحد 14 جانفي 2024، من الكشف عن شبكة مختصة في سرقة القمح من داخل إحدى الموانئ التجارية والاحتفاظ بشخصين وذلك إثر حجز حوالي 11 طن من « القمح » محل سرقة وشاحنة يتم إستعمالها في الغرض.

وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن النيابة العمومية بمراجعتها أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها « تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة والمضاربة والإحتكار في المواد العلفية المدعمة.

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