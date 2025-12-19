صفاقس: حجز قطع أثرية تعود إلى القرن الأول بعد الميلاد‎

تمكنت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس من حجز لقى اثرية ثمينة تبين بعد فحصها من قبل مصالح المعهد الوطني للتراث بأنها تتمثل في 5196 قطعة نقدية رومانية أصلية من معدن البرونز وقنينة صغيرة و جزء من صحن اصليان يعودان إلى ظرفية القرن الأول بعد الميلاد وصحن أصلي من الفخار يعود إلى القرن الثاني بعد الميلاد.

وتوجهت مصالح المعهد الوطني للتراث بالشكر إلى المصالح الأمنية على هذا النجاح، مؤكدة أنها ستقوم بدراسة وتوثيق وتثمين هذا الكنز الاثري.

