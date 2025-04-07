صفاقس: حجز كمية من الأدوية كانت معدة للتهريب إلى خارج التراب الوطني

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس من ضبط كمية من الأدوية المضادة للالتهابات الرئوية وأمراض الشرايين والأمراض الهرمونية والأمراض الصدرية وغيرها مخفية داخل سيارة تحمل ترقيما أجنبيا حيث تم العثور على 1343 علبة مخفية بإحكام على متن السيارة المذكورة وبالتحري مع السائق تبيّن أنّه كان ينوي تهريبها عبر المسالك البريّة إلى خارج التراب الوطني.

وتمّ تحرير محضر حجز في الغرض و تم تأمين الأدوية لدى المصالح الديوانية المختصة في انتظار استكمال إجراءات إحالتها إلى الهياكل الصحية العمومية المختصّة.

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