صفاقس: حجز 5.5 طنا من السكر بمخازن شركة تجارة مواد غذائية بالجملة

اخر تحديث : 20/03/2024
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

سكر

تمكن فريق رقابي مشترك متكون من أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان فرقة أبحاث الحرس بصفاقس الجنوبية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، من حجز 5.5 طنا من السكر معبأ وزن 1كغ و 1.06 طنا من الفرينة معبأة وزن 1 كغ و 6.82 طنا من السميد معبأ في أكياس وزن 20 كغ بمخازن شركة تجارة مواد غذائية بالجملة وذلك من أجل تخزينها وعدم تزويد الحرفاء بها بالرغم من ارتفاع الطلب.
وتم فتح محضر بحث وتأمين المحجوز بمستودعات الديوانة التونسية صفاقس الميناء كما سيتم اقتراح عقوبات إدارية تكميلية ضد المخالف.


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