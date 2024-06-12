صفاقس: وفاة عون أمن و مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء سقطا من أعلى عمارة

أعلن الناطق باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 هشام بن عياد في تصريح لإذاعة ديوان اف ام مساء اليوم الأربعاء، أن عون أمن و مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء توفيا اثر سقوطهما من أعلى عمارة .

وقال بن عياد ان حالتي الوفاة جاءتا عقب مداهمة أمنية لعمارة بصفاقس تأوي مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء مشيرا الى أن الأبحاث جارية للتعرف على كل ملابسات الواقعة .

من جهته، أبرز حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام، بأن قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة استقبل مساء اليوم جثة مهاجر غير نظامي من احدى دول جنوب الصحراء كما استقبل عون الامن وهو في العقد الرابع من عمره بحالة حرجة ولفظ انفاسه الاخيرة بعد حوالي 10 دقائق من وصوله الى المستشفى متأثرا باصاباته البليغة واثر ذلك تم الاذن بنقلهما الى قسم الاموات بالمستشفى للتشريح وتحديد اسباب الوفاة.

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