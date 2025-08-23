صفاقس: 3 وفيات و13 مصابا في حادث على الطريق بين بئر علي والصخيرة

جدّ ظهر اليوم السبت، على مستوى منطقة الشوكات في الطريق الرابطة بين معتمديتي بئر علي بن خليفة والصخيرة حادث مرور خلّف ثلاث وفيات و 13 إصابة.

وكشف المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف في تصريح لإذاعة ديوان اف ام، أنه من بين المصابين 3 جرحى في حالة حرجة، موضحا أنه وقع نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولمتابعة وضعهم الصحي .

وتتمثل صورة الحادث في اقدام سيارة خفيفة على متنها 7 أشخاص بمجاوزة ممنوعة خلال موكب حفل زفاف واصطدامها بعدد من السيارات الأخرى.

كلمات البحث :الصخيرة;بئر علي;حادث;صفاقس;وفيات