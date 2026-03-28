صلاح الدين السالمي أمينا عاما جديدا لاتحاد الشغل

انتخب المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أمينا عاما جديدا للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك خلال اجتماع توزيع المسؤوليات اليوم السبت 28 مارس 2026.

جدير بالذكر بأن صلاح الدين السالمي شغل سابقا منصب أمين عام مساعد، كما كان مسؤولا عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، بالإضافة إلى ترأسه الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأعصاء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل:

