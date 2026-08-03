صناع محتوى ونواب يُطلقون حملة وطنية لغراسة 200 ألف شجرة بجبل الناظور

أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر 2026 لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة، بعد الأضرار التي خلّفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات هامة من الغابة

وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي، من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ودعا القائمون على الحملة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب المواطنين، إلى المساهمة في إنجاح المبادرة، سواء عبر المشاركة الميدانية في عمليات الغراسة أو توفير الدعم اللوجستي أو الإسهام في التعريف بالحملة وتشجيع أوسع مشاركة ممكنة.

وأكد منظمو الحملة أن هذه المبادرة تمثل دعوى إلى العمل البيئي التشاركي، وتسعى إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين من أجل إعادة تأهيل الغطاء النباتي بجبل الناظور، بما يعزز المحافظة على الثروة الغابية ويدعم جهود التنمية المستديمة.

وكانت الإدارة العامة للغابات قد شددت على أن إعادة تشجير الغابات المحروقة تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى.

وات

كلمات البحث :جبل الناظور;صناع محتوى;غراسة;نواب الشعب