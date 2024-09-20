صندوق الضّمان الإجتماعي ينفي اطلاق رابط للحصول على منحة بمناسبة العودة المدرسية

نفى الصندوق الوطني للضّمان الإجتماعي اليوم الجمعة، ما تمّ تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي من معلومات حول إطلاق الصندوق لرابط للتسجيل قصد الحصول على منحة قدرها 350 د كدعم مالي بمناسبة العودة المدرسيّة حسب بلاغ الصندوق على صفحته على فيسبوك.

وحذّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع المواطنين من التعامل مع هذه الصفحات التي روّجت للخبر، داعيا إياهم إلى عدم فتح هذه الروابط وعدم الإدلاء بمعطياتهم الشخصية إلى المواقع والصفحات الإلكترونية المشبوهة.

وشدد الصندوق على ضرورة الإعتماد على البلاغات التي تُنشر عبر المواقع الرسميّة لكلّ من وزارة الشؤون الإجتماعيّة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

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