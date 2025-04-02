صندوق الضّمان الاجتماعي: تمديد آجال الإنتفاع بالعفو الاجتماعي الى يوم الجمعة 4 أفريل 2025

أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي عن التمديد في آجال الإنتفاع بالعفو الاجتماعي ليكون يوم الجمعة 4 أفريل 2025 آخر أجل للإنخراط في إجراءات العفو الاجتماعي.

وأفاد الصندوق في بلاغ له بأنه « عملا بأحكام الأمر عدد 503 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، والذّي تمّ بمقتضاه تحديد 31 مارس 2025 كآخر أجل للانتفاع بإجراءاته، ونظرا لتزامن هذا التّاريخ مع عطلة عيد الفطر سيكون يوم الجمعة 4 أفريل 2025 آخر أجل للإنخراط في إجراءات العفو الاجتماعي ».

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