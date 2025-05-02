صندوق الودائع والامانات والمنظمة الأممية «فاو» يُوقعان اتفاقا لتقليص الهدر الغذائي في الوسط الحضري

وقّع كل من صندوق الودائع والامانات ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة « فاو »، بروتوكول اتفاق بهدف المساهمة في الحد من هدر الغذاء في المناطق الحضرية، بما يسهم في إرساء نظم غذائية مستدامة داخل مدينتي تونس العاصمة وحلق الوادي، وفق ما ورد ببلاغ أصدرته الجمعة الـ « فاو ».

ويتنزل هذا الاتفاق في إطار تنفيذ مشروع شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة وصندوق الودائع والامانات وبلديتي تونس العاصمة وحلق الوادي، وهو يقضي بتدريب 50 اطارا بلديا حول رهانات التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.

كما سيتم تامين مرافقة للباعثين الشبان من اجل تمكينهم من هيكلة افضل لافكار مشاريعهم حول نماذج اقتصادية مستدامة. وسيقع اختيار 10 مشاريع ذات تاثير عال ودعمها، ومنها افضل 3 مبادرات، والتي ستحظى بمساندة للدفع في اتجاه تيسير تنفيذها.

واكد القائم بالاعمال بمكتب منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة بتونس، محمد عمراني، بالمناسبة، « ان 76 بالمائة من الأسر في مدينة تونس العاصمة تدرك أن هدر الغذاء مشكلة كبيرة وأن تجنبها مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع »، مضيفا أن « الحد من هدر الغذاء عامل مهم لمواجهة الارتهان للواردات في تونس، لكن، ايضا، لحفز التشغيل بشكل عام ولا سيما الشباب عبر التجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ».

واعربت المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات، ناجية الغربي، من جانبها، عن عزم الصندوق تشجيع اعتماد حلول محلية مستدامة ومجددة لمجابهة مشكل هدر الغذاء عبر حشد كل الهياكل المحلية والفاعلين المعنيين ».

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