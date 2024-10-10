ضباب في الصباح بالجنوب الشرقي

يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محلي في الصباح بالجنوب الشرقي ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال الغربي مع بعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وجنوبية غربية بالجنوب ، قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية الجهات مع دواوير رملية محلية بالجنوب ثم تتقوى أثناء الليل بالسواحل الشرقية.

يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب إلى محليا هائج بالشمال ومتموج إلى شديد الاضطراب ليلا ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات وجهة الساحل وبين 34 و 39 درجة ببقية المناطق وتصل محليا إلى 41 درجة بالجنوب الشرقي.

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