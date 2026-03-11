ضباب في الصباح ثمّ أمطار متفرقة بالوسط والجنوب

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة و محليا رعدية ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر المناطق الغربية.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس و متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 20 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و 25 درجة ببقية المناطق.

