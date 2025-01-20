ضباب في الصباح ثمّ سحب عابرة على كامل البلاد

اخر تحديث : 20/01/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

ضباب

يتميز طقس اليوم الاثنين، بظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بمناطق أقصى الشمال مع بعض الأمطار المتفرقة.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 14 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وبين 14 و 18 درجة ببقية الجهات.


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