ضباب في الصباح ثمّ سحب قليلة على كامل البلاد

يتميز طقس اليوم الخميس، بظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الإضطراب بالشمال وقليل الإضطراب فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 23 و 27 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية.

