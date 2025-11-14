ضباب في الصباح ثمّ طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات

اخر تحديث : 14/11/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سحب

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي في الصباح بالمناطق الساحلية الشرقية ثم سحب عامة قليلة فتدريجيا طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا بخليج تونس والسواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بخليجي تونس و الحمامات وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 23 و 28 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية.


