ضباب في الصباح ثمّ طقس مغيم على كامل البلاد

يتميز طقس اليوم الاثنين، بضباب محلي صباحا ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية أثناء الليل مع أمطار و تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
تكون الريح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل و بالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 19 درجة و تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.