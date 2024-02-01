ضباب في الصباح ثم أمطار متفرقة آخر الليل

يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون تدريجيا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة آخر الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى بعد الظهر قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات أثناء الليل، أما البحر متموج ثم مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال و بخليج الحمامات.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 19 درجة و تكون في حدود 12درجة بالمرتفعات الغربية.

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