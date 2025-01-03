ضباب في الصباح ثم أمطار متفرقة بعدد من الجهات

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي في الصباح بالشمال وطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالوسط الشرقي و الجنوب وتكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة قرب السواحل.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب ومعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى بعد الظهر قرب السواحل الشمالية، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب يصبح شديد الاضطراب أثناء الليل بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 21 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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