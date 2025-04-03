ضباب في الصباح ثم سحب على كامل البلاد

يتميز طقس اليوم الخميس، بظهور ضباب محلي في الصباح ثم بعض السحب على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية بمنطقة سرات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات وبخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون في حدود 18 درجة بجهة الوطن القبلي وبالمرتفعات وبين 27 و 34 درجة ببقية المناطق.

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