ضباب في الصباح ثم سحب كثيفة بالسواحل الشرقية

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب محليا كثيف في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق و تكون أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية للشمال و الوسط مع بعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالشمال ومتموج إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 19 درجة.

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