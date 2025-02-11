ضباب في الصباح ثم سحب كثيفة بالسواحل الشرقية

اخر تحديث : 11/02/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

ضباب

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب محليا كثيف في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق و تكون أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية للشمال و الوسط مع بعض الأمطار.
تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالشمال ومتموج إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 19 درجة.


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