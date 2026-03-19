ضباب في الصباح ثم سحب كثيفة بعد الظهر مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الخميس، بظهور ضباب محلي كثيف بالشمال والوسط ويُنتظر أن يكون كثيفا خاصة بالمناطق الساحلية والمنخفضات مما يساهم في انخفاض مدى الرؤيا الأفقية إلى ما دون 800 مترا.

وسيشهد الطقس سحبا عابرة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر متموج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 22 و27 درجة ببقية الجهات.

