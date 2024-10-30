ضباب في الصباح ثم طقس كثيف السحب بهذه المناطق

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى بضباب محلي في الصباح ثم طقس عامة مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و 27 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات الغربية وبين 28 و 34 درجة ببقية الجهات.

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