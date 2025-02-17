ضباب في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الاثنين، بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات إلى كثيف السحب بعد الظهر بأقصى الجنوب.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بالجنوب، أما البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط وبالمرتفعات الغربية وبين 19 و 24 درجة ببقية الجهات.

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