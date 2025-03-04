ضباب في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بضباب محلي في الصباح قرب السواحل وبالمنخفضات ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب إلى هائج بمنطقة سرات ومتموج إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية و تصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب.

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