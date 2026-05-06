ضباب في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا وأمطار متفرقة بالمناطق الغربية

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية بالوسط وبالجنوب مع دواوير رملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتجه إلى القطاع الغربي بالجنوب آخر النهار، أما البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية و مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال و جهة الساحل و المرتفعات و بين 25 و 32 درجة ببقية الجهات و تصل محليا 38 درجة بالجنوب و 41 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

كلمات البحث :أمطار;المناطق الغربية;ضباب;طقس