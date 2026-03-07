ضباب في الصباح مع بعض الأمطار والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محليا كثيف في الصباح مع بعض الأمطار المتفرقة بمناطق أقصى الشمال ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر متموج إلى محليا مضطرب.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط و الجنوب الشرقي وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات.

