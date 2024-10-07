ضباب في الصباح والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بضباب محلي قرب السواحل الشرقية في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب آخر الليل بالجهات الغربية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ثم يصبح محليا شديد الاضطراب بعد الظهر.

ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وفي حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية.

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