ضباب في الصباح والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الثلاثاء، بعد تقشّع الضباب المحلي في الصباح، قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات.

تكون الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة بالشمال وقوية نسبيا بالوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية بالجنوب الشرقي، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس و بمنطقة الشابة ومتموج فقليل الإضطراب ببقية السواحل.

الحرارة القصوى في ارتفاع طفيف وتتراوح عامة بين 16و 20 درجة وتكون في حدود 14درجة بالمرتفعات الغربية.

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