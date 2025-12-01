ضباب في الصباح والحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الاثنين، بظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ثم تشمل أثناء الليل جهتي الساحل والوطن القبلي.

تكون الرياح من القطاع الغربي بالشمال و الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى آخر الليل بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر متموج بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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