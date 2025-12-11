ضباب كثيف ثمّ أمطار متوقعة بالمناطق الساحلية الشرقية

يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محليا كثيف ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سرات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات،أما البحر مضطرب بمنطقة سرات وقليل الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و 20 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :أمطار;المناطق الساحلية الشرقية;ضباب;طقس