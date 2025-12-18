ضباب كثيف في الصباح ثمّ أمطار مُرتقبة بكافة الجهات

اخر تحديث : 18/12/2025
يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محليا كثيف في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للجنوب والوسط ثم تشمل تدريجيا بقية الجهات أثناء الليل بما في ذلك مناطق الشمال.
تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 21 درجة و في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.


