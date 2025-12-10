ضباب كثيف في الصباح والحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب محليا كثيف في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب ثم تشمل المناطق الساحلية الشرقية أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشمالية، أما البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالشمال.

الحرارة في استقرار نسبي و تتراوح القصوى عامة بين 15 و 20 درجة.

