ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد السبت يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية

يكون الوضع الجوي آخر هذه الليلة وصباح يوم غد السبت، ملائما لظهور ضباب محلي بالشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، وفق ما جاء في نشرة أصدرها مساء الجمعة، المعهد الوطني للرصد الجوي .

ومن المنتظر أن يكون الضباب كثيفا خاصة بالمناطق الساحلية وبالمنخفضات مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 200 متر.

ويُنتظر أن ينقشع الضباب تدريجيا بداية من الساعة العاشرة صباحا ليوم الغد.

كلمات البحث :الرؤية الأفقية;ضباب