ضبط 15 شخصا من بينهم 6 قصر حاولوا دخول ميناء حلق الوادي بغاية اجتياز الحدود خلسة

أسفرت حملة أمنية بمحيط ميناء حلق الوادي، اليوم الأحد، عن ضبط 15 شخصا من بينهم 6 قصر، حاولوا دخول الميناء دون رخصة بغاية اجتياز الحدود خلسة.

وأورد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، أن النيابة العمومية أذنت بإحالة القصر على الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية وتحرير محاضر ضد البقية من أجل محاولة دخول الميناء دون رخصة بغاية اجتياز الحدود خلسة.

وأضاف البلاغ، أن هذه الحملة الأمنية بمحيط ميناء حلق الوادي، تأتي في إطار التصدي لظاهرة محاولة اجتياز الحدود.

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