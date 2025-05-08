ضبط 217 «عنصرا إجراميا خطيرا» وحجز مواد مخدرة في عمليّات أمنيّة بالقيروان وسيدي بوزيد

أسفرت عمليّات أمنيّة مُتزامنة، أمس الاربعاء واليوم الخميس، بولايتي القيروان وسيدي بوزيد عن ضبط 217 « عُنصرا إجراميّا خطيرا » وحجز كمّيات من المواد المُخدّرة من بينها 7614 قرصا مُخدّرا ومبالغ ماليّة مُتفاوتة ووسائل نقل محلّ تفتيش، حسب بلاغ لوزارة الدّاخليّة نشرته اليوم الخميس.

وأفاد البلاغ بأنّ هذه العمليّات، التي تجري بالتنسيق مع النيابة العمومية، تأتي في إطار مُواصلة العمليّات الأمنيّة واسعة النطاق لتعقب العناصر الإجراميّة الخطيرة وخاصّة منها الناشطة في مجال ترويج المواد المُخدّرة.

وأضافت أن الوحدات الأمنيّة من سلكي الأمن والحرس الوطنيّين باشرت، تحت الإشراف المُباشر للقيادات الأمنيّة العُليا، بولايتي القيروان وسيدي بوزيد، عمليّة أمنيّة مُتزامنة واسعة النطاق، تواصلت الى غاية فجر هذا اليوم الخميس

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