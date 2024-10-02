ضبط 22 مهاجرا تونسيا غير نظامي قبالة سواحل قرقنة بعد تداول إشاعات عن غرقهم

تمكنت وحدات الحرس البحري يوم 30 سبتمبر 2024، حوالي الساعة 19:30، من نجدة وإنقاذ 22 مجتازًا تونسيًا (8 رجال، 7 نساء، و7 أطفال) على بعد 25 ميلاً بحرياً عن سواحل القراطن بقرقنة.

وأفادت التحقيقات الأولية أن المجموعة قد أبحرت من سواحل طينة بجانب محطة تحلية المياه بقرقور في الليلة الفاصلة بين 29 و30 سبتمبر 2024 تحديدًا الساعة 01:00.

وأبرزت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تبين عند دخولهم إلى رصيف الإقليم البحري بالوسط يوم 01 أكتوبر الساعة 15:45، أن هذه المجموعة هي نفسها التي تم تداول خبر إبحارها على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبًا بإشاعات عن غرقهم. وقد انتشرت صورهم على الشبكات الاجتماعية، وتم إرسال نداءات استغاثة عن وضعهم الى منظمات إيطالية.

تطمئن السلطات المواطنين أن الجميع بحالة جيدة وأنه لا توجد إصابات أو حالات وفاة. وتجري التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاولتهم الهجرة غير النظامية.

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