ضبط 451 « عنصرا خطيرا » ومواد مخدرة في عمليّات أمنية بولايتي نابل وزغوان

قامت فجر اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، الوحدات الأمنيّة من مُختلف الأسلاك وتحت إشراف قيادات أمنيّة عُليا بوزارة الدّاخليّة وبالتنسيق مع النيابة العمُوميّة بعدد من المُداهمات بولايتي نابل وزغوان أسفرت عن:

- ضبط 451 عُنصرا خطيرا بين مُفتش عنهُم ومحكُوم عليهم في قضايا حق عام وشخصين صادرة في شأنهما بطاقات جلب و06 مضامين أحكام والإحتفاظ بـ 05 أشخاص من أجل جرائم المُخدّرات.

- حجز 31 صفيحة ورُبع من مُخدّر القنب الهندي و2654 قُرصا مُخدّرا و150 غ من مُخدّر « الكوكايين » ومبلغ مالي قدرهُ أكثر من 24 ألف دينار.

- حجز 07 بنادق صيد ممسُوكة دُون رُخصة و34 خرطوشة صيد.

كلمات البحث :زغوان;مواد مخدرة;نابل