طائرة ليبية تحُطّ بمطار قرطاج تقِلُّ جثامين التونسيين الستّة بعد حادث بليبيا

حطّت على أرضية مطار تونس قرطاج الدولي الطائرة المخصصة لنقل جثامين الأشقاء الستة التونسيين العاملين في شركة البحر الأبيض المتوسط والذين لقوا حتفهم إثر حادث سير أليم بطريق الكفرة جالو في ليببا رفقة اثنين من زملائهم الليبيين.

وقد وصل الوفد المكلف برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بليبيا عبد الهادي الحويج إلى مطار قرطاج الدولي رفقة ادارة المراسم بالخارجية الليبية والقنصل التونسي ببنغازي من اجل تسليم جثامين الموتى إلى ذويهم والسلطات التونسية وتسليم برقية التعزية إلى السلطات التونسية .

حيث كان في استقبال الوفد الليبي السفير محمد الترجمان مدير الإدارة العامة لشؤون القنصليات والمكلف من وزارة الخارجية التونسية باستقبال وفد الحكومة الليبية برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي ومدير ادارة المراسم العامة وادارة التشريفات ومدير مطار تونس قرطاج الدولي ومدير مصلحة الديوانة التونسية .

كما حلت بالمكان عائلات الضحايا، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبي أنهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقيادة العامة والحكومة الليبية على موقفهم الإنساني بضرورة تخصيص طائرة لتسليم رفات أبنائهم لهم وتكليف الوفد الحكومي الممثل للحكومة خلال الزيارة .

بدوره، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج على عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة العامة والقائد العام والحكومة الليبية ورئيسها أسامة حماد على ضرورة التواصل مع الأشقاء في تونس وتكريم أبناءهم بنقلهم وتسليم الجثامين إلى أسرهم وعائلاتهم وتقديم واجب العزاء نيابة عن الشعب الليبي والتأكيد على العلاقات بين البلدين واهميتها.

الجدير بالذكر أن جثامين الأشقاء التونسيين توشحت خلال مراسم تأبينها بالعلمين التونسي والليبي.

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