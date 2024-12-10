طاقة متجددة: وزارة الصناعة تسند 10 موافقات مبدئية لانجاز حزمة اولى من المشاريع بقيمة 40 مليون دينار

أسندت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الثلاثاء، حزمة أولى من مشاريع الطاقية الشمسية الفولطاضوئية من خلال 10 موافقات مبدئية بقدرة جملية بـ17 ميغاوات واستثمارات بقيمة 40 مليون دينار.

وتولى التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهذه المشاريع الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، والمستثمرون الخواص بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان.

ويتعلق الامر بتركيز مشاريع من فئة 1 ميغاوات بسعر 217 مليما للكيلوات ساعة و2 ميغاوات بسعر 201 مليما للكيلوات ساعة و10 ميغاوات بسعر 143 مليما للكيلوات ساعة.

وبيّن شوشان انه من المنتظر ان تدخل هذه الحزمة الاولى من المشاريع التي سيتم انجازها في فترة تمتد من 12 الى 15 شهرا بسيدي بوزيد ومدنين، حيز الاستغلال موفى 2026/ بداية 2027 مذكرا انها تندرج في اطار الدعوة الخامسة لتقديم مشاريع في إطار نظام التراخيص التي نشرتها الوزارة في 14 اكتوبر 2024.

ولاحظ أنّ القدرة الجملية للمشاريع تصل الى 200 ميغاوات وان الطلبات المقدمة ستعالج حسب ترتيب وصولها وفق تاريخ الايداع، مبينا ان اخر اجل لقبول الطلبات حدد ليوم 31 جانفي 2025.

وأفاد انه تمّ نشر هذه الدعوة الخامسة لتقديم مشاريع في إطار نظام التراخيص وذلك بعد إجراء جملة من الإصلاحات الجوهرية بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة من القطاعين العام والخاص على غرار مراجعة العقد النموذجي لجعله أكثر مقبولية لدى البنوك وضبط التعريفات واعتماد مبدإ الترخيص المباشر وذلك بمقتضى قراري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخين في 9 أكتوبر 2024.

وتتطلع تونس الى بلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقي في افق 2030 اي بطاقة اجمالية في حدود 4800 ميغاوات. ووضعت تونس في سبيل بلوغ اهدافها اطارا تشريعيا عبر اصدار القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونصوصه التطبيقية وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016، لتنطلق الوزارة في تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن ثلاثة أنظمة إنتاج تهم نظام اللزمات (المشاريع الكبرى) ونظام التراخيص (المشاريع الصغرى والمتوسطة) ونظام الإنتاج الذاتي.

يشار الى ان نظام التراخيص الذ يهم المشاريع الصغرى والمتوسطة يشمل انجاز مشاريع متوسطة الحجم بقدرة تقل عن المستويات المحددة بالفصل 14 من الامر الحكومي عدد 2016 – 1123 وهي 10 ميغاوات للطاقة الشمسية و30 ميغاوات لطاقة الرياح و15 ميغاوات لطاقة الكتل الحيوية و5 ميغاوات للمصادر الاخرى من الطاقات المتجددة.

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