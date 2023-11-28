في منوبة وصفاقس: القبض على 4 أشخاص منتمين إلى تنظيم إرهابي

تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بمنوبة و طبربة ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على نفرين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء الى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهما أحكام سجنية لمدة سنة و 07 سنوات.

كما ألقت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس و مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بصفاقس القبض على نفرين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء الى تنظيم إرهابي و محكومان بالسجن لمدة 04 سنوات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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