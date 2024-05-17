طبرقة: الإحتفاظ بشخص وحجز مبلغ مالي من العملة التونسية

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب وعلى إثر توفر معلومات لدى الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة (إقليم جندوبة ) مفادها تحوز نفر على مبلغ مالي متأتي من عائدات نشاط تهريب المرجان البحري.
و بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة داهمت دورية تابعة للوحدات المذكورة منزل ذي الشبهة أين تم حجز مبلغ مالي قدره 236 ألف دينارا ، كمية من المواد الغذائية المهربة ، دفاتر إدخار ، وصولات بنكية وعقود بيع وشراء لعدد هام من العقارات .
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه .
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