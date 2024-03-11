طقس أول أيام رمضان المبارك: غيث نافع والحرارة في انخفاض

يكون طقس أول أيام شهر رمضان المبارك، أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال ثمّ تشمل تدريجيا بعض مناطق الوسط بعد الظهر، مع سحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومتموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 20 و 25 درجة ببقية المناطق.

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