طقس اليوم: أمطار متفرقة بالوسط والجنوب

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى ببعض الأمطار الضعيفة والمحلية بالوسط الشرقي صباحا وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق فأحيانا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة تشمل الوسط أثناء الليل وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ما عدا بأقصى الجنوب تكون من القطاع الجنوبي ، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر متموج بالشمال و مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب وبين 26 و 33 درجة ببقية الجهات.

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