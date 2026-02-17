طقس اليوم: رياح قوية إلى قوية جدا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي

يتميز طقس، الثلاثاء، بنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي في الصباح ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات.

وتهب الريح شمالية غربية قوية إلى قوية جدا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق

يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بخليج قابس وهائج فشديد الهيجان ببقية السواحل.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 19 درجة بالشمال و المرتفعات الغربية وبين 19 و 24 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 26درجة بالجنوب الغربي.

