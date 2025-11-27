طقس بارد مع أمطار وامكانية تساقط بعض الثلوج

اخر تحديث : 27/11/2025
طقس بارد

يتواصل الطقس اليوم الخميس، باردا مع نزول أمطار متفرقة بالشمال وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية و أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات مع امكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية.

تكون الريح شمالية غربية قوية نسبيا فمحليا قوية بالشمال والوسط وقرب السواحل ومعتدلة ببقية المناطق.

يكون البحر هائجا بالشمال ومضطربا فشديد الإضطراب ببقية السواحل، أما الحرارة فتتواصل في انخفاض وتتراوح القصوى بين 12 و 16 درجة وتكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية.


