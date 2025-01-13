طقس بارد مع أمطار وثلوج ورياح قوية نسبيا

يتواصل الطقس اليوم الاثنين، باردا مع أمطار بالشمال والوسط و الجنوب الشرقي و تكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وتساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية.

تكون الريح شمالية غربية قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة تتواصل في انخفاض و تتراوح القصوى بين 05 و 09 درجات بالجهات الغربية للشمال و الوسط و بين 10 و 14 درجة ببقية الجهات.

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